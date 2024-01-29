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Европейское трансферное окно зимы 2024: когда заканчивается период переходов в топ-лигах

Зимнее трансферное окно-2024 в большинстве европейских стран закроется 1 февраля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Зимнее трансферное окно-2024 в большинстве европейских стран закроется 1 февраля.
Фото Reuters

Зимой по всему футбольному миру открыто трансферное окно. Клубы могут совершать сделки, приобретения и продажи игроков до установленного национальной ассоциацией и своей лигой дедлайна.

В большинстве европейских стран трансферное окно открыто с 1-2 января и закроется 1 февраля. «СЭ» подготовил список стран по регионам с датами окончания периода переходов.

Даты зимнего трансферного окна 2024 в европейских странах

  • Англия: с 1 января по 1 февраля
  • Германия: с 1 января по 1 февраля
  • Франция: с 1 января по 1 февраля
  • Италия: со 2 января по 1 февраля
  • Испания: со 2 января по 1 февраля
  • Шотландия: с 1 января по 1 февраля
  • Дания: с 1 января по 1 февраля
  • Греция: с 1 января по 31 января
  • Нидерланды: со 2 января по 1 февраля
  • Португалия: с 3 января по 2 февраля

Согласно регламенту ФИФА, сроки регистрационных периодов для каждого чемпионата определяет конкретная национальная футбольная ассоциация с условием соблюдения ограничений: в течение одного календарного года может быть проведено только два трансферных окна. Первое начинается в конце футбольного сезона и не может длиться дольше 12 недель, второе проходит зимой, оно может длиться не более 4 недель.

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