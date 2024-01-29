Европейское трансферное окно зимы 2024: когда заканчивается период переходов в топ-лигах

Зимой по всему футбольному миру открыто трансферное окно. Клубы могут совершать сделки, приобретения и продажи игроков до установленного национальной ассоциацией и своей лигой дедлайна.

В большинстве европейских стран трансферное окно открыто с 1-2 января и закроется 1 февраля. «СЭ» подготовил список стран по регионам с датами окончания периода переходов.

Даты зимнего трансферного окна 2024 в европейских странах

Англия: с 1 января по 1 февраля

Германия: с 1 января по 1 февраля

Франция: с 1 января по 1 февраля

Италия: со 2 января по 1 февраля

Испания: со 2 января по 1 февраля

Шотландия: с 1 января по 1 февраля

Дания: с 1 января по 1 февраля

Греция: с 1 января по 31 января

Нидерланды: со 2 января по 1 февраля

Португалия: с 3 января по 2 февраля

Согласно регламенту ФИФА, сроки регистрационных периодов для каждого чемпионата определяет конкретная национальная футбольная ассоциация с условием соблюдения ограничений: в течение одного календарного года может быть проведено только два трансферных окна. Первое начинается в конце футбольного сезона и не может длиться дольше 12 недель, второе проходит зимой, оно может длиться не более 4 недель.