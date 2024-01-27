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Сегодня, 00:08

«Спартак» договорился с «Твенте» по переходу нападающего Угальде

Микеле Антонов
Корреспондент
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Манфред Угальде (справа).
Фото Reuters

Нидерландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс прокомментировал «СЭ» возможный трансфер нападающего «Твенте» и сборной Коста-Рики Манфреда Угальде в «Спартак».

«Клубы договорились, Манфред получил разрешение на прохождение медицинского обследования, а также подписание контракта», — сказал Каптейнс.

По информации журналиста, сумма трансфера составит 13 миллионов евро, а также еще 2 миллиона евро могут быть выплачены в качестве бонусов.

Контракт футболиста с «Твенте» рассчитан до лета 2027 года. Его трансферная стоимость — 5 миллионов евро.

В этом сезоне чемпионата Нидерландов Угальде провел 25 матчей, забил 9 голов и сделал 7 голевых передач.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Твенте
Манфред Угальде
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