«Спартак» договорился с «Твенте» по переходу нападающего Угальде

Нидерландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс прокомментировал «СЭ» возможный трансфер нападающего «Твенте» и сборной Коста-Рики Манфреда Угальде в «Спартак».

«Клубы договорились, Манфред получил разрешение на прохождение медицинского обследования, а также подписание контракта», — сказал Каптейнс.

По информации журналиста, сумма трансфера составит 13 миллионов евро, а также еще 2 миллиона евро могут быть выплачены в качестве бонусов.

Контракт футболиста с «Твенте» рассчитан до лета 2027 года. Его трансферная стоимость — 5 миллионов евро.

В этом сезоне чемпионата Нидерландов Угальде провел 25 матчей, забил 9 голов и сделал 7 голевых передач.