Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 10:17

«СКА-Хабаровск» объявил о подписании экс-полузащитника «Торпедо» Симоняна

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Атакующий полузащитник Артем Симонян подписал контракт с «СКА-Хабаровск», сообщает пресс-служба команды.

Соглашение с футболистом рассчитано на полтора года.

Ранее он выступал в швейцарском «Цюрихе» и в чемпионате Армении за «Алашкерт», «Арарат», «Пюник» и «Ноа».

Также играл в РПЛ за «Томь», «Волгарь» и «Торпедо».

«СКА-Хабаровск» занимает 5-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 33 очка за 20 матчей.

Источник: https://t.me/fcskakhabarovsk/5538
Футбол
Первая лига
ФК СКА-Хабаровск
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Мазепин доехал до подиума в новой серии после скандалов. Другие россияне гоняют за островное государство размером с город
Украинские футболисты напали на игроков «Шинника» в турецком отеле. Что об этом известно
ВС РФ нанесли удары по стратегическим целям в районе Угледара
Япония купит у США ракеты Tomahawk самой последней модификации
Армия Франции столкнулась с нехваткой боеприпасов на фоне помощи Киеву
Sky News сообщил о смерти еще одного британского наемника на Украине
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Акинфеев назвал голкипера, заслуживающего, на его взгляд, место первого вратаря сборной России
Акинфеев о Слуцком: «Леонид Викторович у нас сейчас в шоу-бизнес перешел, поэтому может стебать всех»
Акинфеев высказался об игре и перспективах нынешнего ЦСКА
Акинфеев рассказал о своих отношениях с Игнашевичем и о том, «пихает» ли он сейчас молодежи в ЦСКА
Акинфеев назвал свой лучший матч в жизни
Канчельскис: «Абаскаль не принесет «Спартаку» никакого чемпионства. Это иллюзия»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Химки» объявили о подписании контракта с Лачезаром Котевым
Новости
RSS RSS
Все новости