«СКА-Хабаровск» объявил о подписании экс-полузащитника «Торпедо» Симоняна

Атакующий полузащитник Артем Симонян подписал контракт с «СКА-Хабаровск», сообщает пресс-служба команды.

Соглашение с футболистом рассчитано на полтора года.

Ранее он выступал в швейцарском «Цюрихе» и в чемпионате Армении за «Алашкерт», «Арарат», «Пюник» и «Ноа».

Также играл в РПЛ за «Томь», «Волгарь» и «Торпедо».

«СКА-Хабаровск» занимает 5-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 33 очка за 20 матчей.