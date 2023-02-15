«Уфа» просматривает французского воспитанника «ПСЖ» Мзауияни

В расположении «Уфы» на сборах находится 23-летний французский воспитанник «ПСЖ» — полузащитник Идрис Мзауияни, сообщает Metaratings.ru.

Мзауияни с 2020 года выступал в ОАЭ за клубы «Аль-Айн», «Аль-Зафра», «Аль-Фуджейра» и «Масфут». Также хавбек играл за команды «ПСЖ» U17 и U19. На его счету пять матчей и гол в юношеской Лиге УЕФА.

«Уфа» в нынешнем сезоне Первой лиги после 20 туров занимает 16-е место с 18 очками, находясь в зоне вылета.