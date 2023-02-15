Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 12:56

«Уфа» просматривает французского воспитанника «ПСЖ» Мзауияни

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

В расположении «Уфы» на сборах находится 23-летний французский воспитанник «ПСЖ» — полузащитник Идрис Мзауияни, сообщает Metaratings.ru.

Мзауияни с 2020 года выступал в ОАЭ за клубы «Аль-Айн», «Аль-Зафра», «Аль-Фуджейра» и «Масфут». Также хавбек играл за команды «ПСЖ» U17 и U19. На его счету пять матчей и гол в юношеской Лиге УЕФА.

«Уфа» в нынешнем сезоне Первой лиги после 20 туров занимает 16-е место с 18 очками, находясь в зоне вылета.

Источник: https://metaratings.ru/news/ufa-prosmatrivaet-francuzskogo-vospitannika-pszh-mzauiyani-228018/
Футбол
Первая лига
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Уфа
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Болт потерял 12 миллионов в результате аферы на родине. Виновный найден, но сможет ли он расплатиться с Усэйном?
Костомаров в сознании и пытается говорить. Но ему могут потребоваться другие операции?
Советник Пушилина Гагин: ВСУ расстреляли под Угледаром группу медиков
Состояние фигуриста Романа Костомарова резко ухудшилось
Посольство РФ подтвердило запрет на заход 69 российских судов в порты Бангладеш
Херш: Байден из-за страха перенес подрыв «Северных потоков» с июня на сентябрь 2022 года
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«СКА-Хабаровск» объявил о подписании экс-полузащитника «Торпедо» Симоняна
Новости
RSS RSS
Все новости