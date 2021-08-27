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Руни не верит в переход Роналду в «Манчестер Сити»

03:29
Уэйн Руни. Фото Instagram
Уэйн Руни. Фото Instagram
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Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни признался, что соменвается в реальности перехода нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в «Манчестер Сити».

Криштиану Роналду.«Манчестер Сити» предложил 30 миллионов евро за Роналду

«Это интересно, но я не вижу такого варианта. Думаю, что у Криштиану очень хорошее наследие в «Манчестер Юнайтед», и я знаю, насколько он горд как игрок и как личность. Не думаю, что такое возможно, но это футбол, так что мало ли.

Некоторые играли и за «Юнайтед», и за «Сити», но никто на уровне Криштиану. С финансовой точки зрения, конечно, ему это не нужно. Думаю, более вероятно, что он перейдет в «ПСЖ». Нужно делать то, что правильно для тебя как человека, для твоей семьи. Например, все знают, что я никогда не смогу играть за «Ливерпуль» или «Манчестер Сити». Это очевидно, но все разные.

Думаю, что люди переходят в клубы, где они на самом деле не хотят быть, но с финансовой точки зрения это может быть единственным вариантом, который у них есть, поэтому могу понять это с точки зрения некоторых. Но с моей точки зрения это просто не вариант", — приводит слова Руни talkSPORT.

Напомним, ранее появилась информация, что Роналду хочет уйти из «Ювентуса», а «Манчестер Сити» предложил 30 миллионов евро за 36-летнего португальца.

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Евгений Козинов все материалы автора

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