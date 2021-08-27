Агент Ришарлисона провел переговоры с «ПСЖ»

Агент нападающего «Эвертона» Ришарлисон уже был в Париже, чтобы обсудить с «ПСЖ» возможный переход игрока, сообщает ESPN. Английский клуб в курсе ситуации.

Ранее стало известно, что парижский клуб рассматривает покупку игрока сборной Бразилии в случае ухода Килиана Мбаппе, который может продолжить карьеру в «Реале».

В прошлом сезоне Ришарлисон сыграл в 40 матчах на клубном уровне, в которых забил 13 голов и отдал 3 голевые передачи.