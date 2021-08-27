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«Челси» и «Милан» согласовали аренду Бакайоко

04:57

Полузащитник «Челси» Темуе Бакайоко продолжит карьеру в «Милане». Как сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter, клубы договорились об аренде на 2 года. На этой неделе состоится медицинский осмотр перед переходом.

Перед переходом 26-летнего француза в миланский клуб, «синие» продлят контракт с игроком до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Напомним, Бакайоко уже выступал за «Милан» на правах аренды в сезоне-2018/19.

В сезоне-2020/21 Бакайоко играл за «Наполи» на правах аренды. Он забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 44 матчах.

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Евгений Козинов все материалы автора

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