«Челси» и «Милан» согласовали аренду Бакайоко

Полузащитник «Челси» Темуе Бакайоко продолжит карьеру в «Милане». Как сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter, клубы договорились об аренде на 2 года. На этой неделе состоится медицинский осмотр перед переходом.

Перед переходом 26-летнего француза в миланский клуб, «синие» продлят контракт с игроком до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Напомним, Бакайоко уже выступал за «Милан» на правах аренды в сезоне-2018/19.

В сезоне-2020/21 Бакайоко играл за «Наполи» на правах аренды. Он забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 44 матчах.