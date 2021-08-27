«Манчестер Сити» предложил 30 миллионов евро за Роналду

«Манчестер Сити» сделал официальное предложение «Ювентусу» по нападающему Криштиану Роналду. Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, английский клуб предложил 30 миллионов евро за игрока сборной Португалии.

Ранее стало известно, что португалец попросил продать его и хочет перейти в «Манчестер Сити». 36-летний португалец согласовал с английским клубом контракт до 2023 года. Его зарплата составит 20 миллионов евро за сезон.

В прошлом сезоне Роналду сыграл 44 матча за «Юве», забил 36 голов и сделал 4 голевые передачи.