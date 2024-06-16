«Челси» хочет подписать нападающего «Астон Виллы» Дурана

«Астон Вилла» разрешила «Челси» вести переговоры с нападающим команды Джоном Дураном, сообщает The Telegraph.

По данным источника, 20-летний футболист рассматривается руководством «синих» как перспективное пополнение состава. «Вилла» открыта к переговором, так как стремится улучшить свое финансовое положение.

Сообщается, что клуб из Бирмингема хочет получить за Дурана около 42 миллионов фунтов стерлингов (примерно 49,8 миллиона евро).

В сезоне-2023/24 колумбийский футболист сыграл за «Астон Виллу» 37 матчей во всех турнирах и забил 8 голов. Его контракт рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.