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Сегодня, 12:42

Стало известно, сколько «Ростов» заплатил «Истиклолу» за трансфер Ятимова

Виктория Кравченко
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Спортивный директор «Истиклола» Нуриддин Давронов прокомментировал переход голкипера Рустама Ятимова в «Ростов». О трансфере игрока было объявлено сегодня, 16 июня.

«Рустам Ятимов подписал контракт с «Ростовом» сроком на пять лет. Сумма перехода составила 250 тысяч евро», — сказал Давронов Sport24.

Он также рассказал, что футболист 18 июня приедет в Россию и присоединится к сборам «Ростова».

Ятимов является воспитанником «Волги». С 2018 года он играл в «Истиклоле», где провел 92 матча, из которых 39 «сухих». Он является шестикратным чемпионом Таджикистана, а также четырехкратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

В активе Ятимова также 44 матча за сборную Таджикистана.

Источник: https://sport24.ru/football/news-656843-stalo-izvestno-skolko-rostov-zaplatil-istiklolu-za-transfer-golkipera-yatimova
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«Факел» начал первые сборы перед сезоном-2024/25
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
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ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
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Балтика – Локомотив
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25.05 16:30
Факел – Ахмат
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