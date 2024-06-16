Источник: «Оренбург» близок к подписанию форварда из Ирана

Амир Саадати, агент нападающего Саида Сахархизана из иранского клуба «Гол Гохар», подтвердил, что его клиент близок к переходу в «Оренбург».

«Да, это правда. Если все будет в порядке, Саид окажется в России», — приводит слова агента «Евро-Футбол.Ру».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего Сахархизана в 850 тысяч евро. За «Гол Гохар» форвард в сезоне-2023/24 сыграл 32 матча, забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи.