Агент Тикнизяна о возможном переходе в «Зенит»: «Наир игрок «Локомотива». У него контракт с клубом»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможный переход 25-летнего игрока в «Зенит».

Ранее издание Metaratings сообщило, что Тикнизян близок к переходу в команду из Санкт-Петербурга.

«Возможный переход Тикнизяна в «Зенит»? Без комментариев. Наир игрок «Локомотива». У него действующий контракт с клубом», — сказал Клюев «СЭ».

Тикнизян в прошлом сезоне провел 30 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 6 голевых передач. Контракт полузащитника с железнодорожниками рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6,5 миллиона евро.