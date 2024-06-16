Источник: вратарь «Ботева» не перейдет в «Ростов», сделка сорвалась
Переход вратаря болгарского «Ботева» Хидайета Ханкича в «Ростов» не состоится, сообщает «Евро-Футбол.Ру».
По данным источника, российский клуб был близок к сделке с 29-летним голкипером, ее детали уже были согласованы, однако в результате она сорвалась.
Ханкич выступает за «Ботев» с 2021 года, его контракт с клубом действует до 2026 года, а трансферная стоимость оценивается в 750 тысяч евро. В сезоне-2023/24 вратарь сыграл 25 матчей, пропустил 21 гол и 12 игр провел на ноль.
Источник: Евро-Футбол.Ру
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|
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|
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|
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|8
|6
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|30
|7
|9
|14
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|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
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|26
|
16
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|30
|5
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|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
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Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
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|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
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|
Оренбург – Спартак
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ЖК
|Г
|
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Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
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|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4
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