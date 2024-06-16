Источник: вратарь «Ботева» не перейдет в «Ростов», сделка сорвалась

Переход вратаря болгарского «Ботева» Хидайета Ханкича в «Ростов» не состоится, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По данным источника, российский клуб был близок к сделке с 29-летним голкипером, ее детали уже были согласованы, однако в результате она сорвалась.

Ханкич выступает за «Ботев» с 2021 года, его контракт с клубом действует до 2026 года, а трансферная стоимость оценивается в 750 тысяч евро. В сезоне-2023/24 вратарь сыграл 25 матчей, пропустил 21 гол и 12 игр провел на ноль.