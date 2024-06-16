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Радченко: «Если Семак хочет взять Глушенкова, значит видит в этом смысл»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко отреагировал на информацию о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Максима Глушенкова в петербургский клуб.

«Локомотив» однозначно не прямой конкурент «Зенита». Глушенков хорошо проявил себя в прошлом сезоне, мне нравилась его игра. Не исключаю, что он действительно может оказаться в «Зените». В «Зените» всегда была большая конкуренция и длинная скамейка запасных. Понятно, что ему придется побороться за место в основном составе. На какой позиции Максим может быть наиболее полезен? Это вопросы к тренерскому штабу и Сергею Богдановичу Семаку. Если его хотят взять, значит видят в этом смысл», — приводит слова Радченко Metaratings.ru.

Глушенков выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В сезоне-2023/24 он провел за красно-зеленых 38 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 21 результативную передачу.

Источник: Metaratings.ru
Дмитрий Радченко
ФК Зенит
Максим Глушенков
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Спортивный директор «Оренбурга» допустил, что клуб пополнят футболисты с Евро-2024
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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Маркус Вендел

Зенит

 8
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да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

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Пари Нижний Новгород

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