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Сегодня, 06:23

Наумов оценил возможный переход Коваленко из «Зенита» в «Локомотив»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о возможном переходе в московский клуб полузащитника «Зенита» Александра Коваленко.

«Коваленко по любому надо уходить из «Зенита». Он здорово начал в «Крыльях Советов», хорошо показал себя там, в сборную России попал, прогрессировал. А тут, сел на лавку — и все. Это, конечно, не дело. Поэтому, уходить надо. Я думаю, что для Коваленко «Локомотив» — неплохая команда, чтобы перезагрузиться. И «Локомотиву» он поможет, если наберет форму и тот функционал, который у него был», — приводит слова Наумова Vprognoze.ru.

14 июня сообщилось, что «Зенит» отдаст «Локомотиву» за полузащитника Наира Тикнизяна Ивана Сергеева и Александра Коваленко.

Источник: Vprognoze.ru
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Александр Коваленко
Николай Наумов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
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Константин Тюкавин

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