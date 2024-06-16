Источник: Мартынович может продолжить карьеру в «Кайрате»

Защитник «Рубина» Александр Мартынович может продолжить карьеру в «Кайрате», сообщает Legalbet.

По информации источника, алматинский клуб предложил 36-летнему игроку контракт на 1,5 года.

Мартынович выступал за «Краснодар» с 2010 по 2022 год, после чего присоединился к «Рубину. В минувшем сезоне белорусский защитник забил 3 мяча в 22 матчах за казанцев. Контракт Мартыновича с «Рубином» рассчитан до 30 июня 2024 года.