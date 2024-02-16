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Сегодня, 21:03

Полузащитник Айсауи успешно прошел медосмотр для ЦСКА

Константин Белов
Корреспондент
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Агент Анисс Беншабане, представляющий интересы полузащитника «УСМ Алжир» Сидахмеда Айсауи, заявил «СЭ», что 19-лений игрок успешно прошел медосмотр. 30 января агент футболиста сообщил «СЭ» о переходе Айсауи в московский клуб.

«Могу подтвердить, что Айсауи прошел медицинский осмотр для ЦСКА. Все прошло хорошо», — сказал Беншабане «СЭ».

В нынешнем сезоне 19-летний алжирец провел за резервную команду «УМС Алжир» десять матчей, в которых забил один гол и отметился пятью голевыми передачами.

После 18 туров ЦСКА набрал 28 очков и занимает восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

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