Полузащитник Айсауи успешно прошел медосмотр для ЦСКА

Агент Анисс Беншабане, представляющий интересы полузащитника «УСМ Алжир» Сидахмеда Айсауи, заявил «СЭ», что 19-лений игрок успешно прошел медосмотр. 30 января агент футболиста сообщил «СЭ» о переходе Айсауи в московский клуб.

«Могу подтвердить, что Айсауи прошел медицинский осмотр для ЦСКА. Все прошло хорошо», — сказал Беншабане «СЭ».

В нынешнем сезоне 19-летний алжирец провел за резервную команду «УМС Алжир» десять матчей, в которых забил один гол и отметился пятью голевыми передачами.

После 18 туров ЦСКА набрал 28 очков и занимает восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России.