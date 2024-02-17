Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Топ-трансферы 2023 Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 09:07

Marca: Мбаппе подписал контракт с «Реалом»

Источник: Килиан Мбаппе подписал контракт с «Реалом»
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом», утверждает журналист Marca Рамон Альварес де Мон.

«Он [Мбаппе] подписал контракт с «Реалом». Дело сделано», — написал де Мон в соцсети Х.

16 февраля RMC Sport утверждал, что Мбаппе сообщил игрокам «ПСЖ» о своем уходе.

15 февраля инсайдер Фабрицио Романо заявил, что футболист уведомил президента парижского клуба Нассера Аль-Хелаифи об уходе из команды по истечении срока действия контракта. Издание L'Equipe утверждало, что футболист также предупредил «Реал» о переходе в мадридский клуб летом 2024 года.

25-летний Мбаппе выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 31 гол и сделал 7 результативных передач в 30 матчах во всех турнирах.

Вместе с парижанами он пять раз становился чемпионом Франции. Контракт Мбаппе со столичным клубом истекает летом 2024 года.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
8
9
Читайте также
Адвокат Добровинский посоветовал Промесу попросить политическое убежище
Экс-форвард сборной Англии Руни хочет провести боксерский поединок
В Японии предрекли укрепление позиций страны в космосе после запуска ракеты H3
Хейли назвала вторую претендентку на пост президента США
Систему оповещения о ракетной опасности наладили в 400 ТЦ Белгородской области
В Новосибирске провели первые летные испытания тяжелого БПЛА «Партизан»
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
Нигерия — Кот-д`Ивуар: видеообзор, финал Кубка Африки
«Барселона» — «Гранада»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
«Севилья» — «Атлетико»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
ЮАР — ДР Конго: видеообзор, матч за 3-е место Кубка Африки
«Реал» — «Жирона»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Осасуна»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
Кот-д`Ивуар — ДР Конго: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Африки
Нигерия — ЮАР: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Африки
«Реал» — «Атлетико»: видеообзор матча, 23-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Алавес» — «Барселона»: видеообзор матча, 23-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Валенсия»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Жирона»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Вильярреал»: видеообзор, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Гранада» — «Атлетико»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Наполи» — «Интер»: видеообзор матча, финал Суперкубка Италии
«Жирона» — «Севилья»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: Мбаппе уходит из «ПСЖ»? Новый эпизод трансферного сериала
«Барселона» может перехватить Мбаппе у «Реала»
Мбаппе сообщил футболистам «ПСЖ» об уходе из клуба
В «Реале» уверены в желании Мбаппе продолжить карьеру в клубе
Энрике — о слухах про возможный уход Мбаппе из «ПСЖ»: «Команда превыше всего»
Источник: Мбаппе заключит контракт с «Реалом» на 5-6 лет
L'Equipe: Мбаппе сообщил «Реалу», что перейдет этим летом
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Полузащитник Айсауи успешно прошел медосмотр для ЦСКА

«ПСЖ» заинтересован в трансфере Френки де Йонга
Новости
RSS RSS
Все новости