Marca: Мбаппе подписал контракт с «Реалом»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом», утверждает журналист Marca Рамон Альварес де Мон.

«Он [Мбаппе] подписал контракт с «Реалом». Дело сделано», — написал де Мон в соцсети Х.

16 февраля RMC Sport утверждал, что Мбаппе сообщил игрокам «ПСЖ» о своем уходе.

15 февраля инсайдер Фабрицио Романо заявил, что футболист уведомил президента парижского клуба Нассера Аль-Хелаифи об уходе из команды по истечении срока действия контракта. Издание L'Equipe утверждало, что футболист также предупредил «Реал» о переходе в мадридский клуб летом 2024 года.

25-летний Мбаппе выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 31 гол и сделал 7 результативных передач в 30 матчах во всех турнирах.

Вместе с парижанами он пять раз становился чемпионом Франции. Контракт Мбаппе со столичным клубом истекает летом 2024 года.