Агент подтвердил переход полузащитника Айсауи из «УСМ Алжир» в ЦСКА

Агент Анисс Беншабане, представляющий интересы полузащитника «УСМ Алжир» Сидахмеда Айсауи, в разговоре с корреспондентом «СЭ» подтвердил переход 19-летнего футболиста в ЦСКА.

Ранее издание dzfoot сообщило, что стороны уладили вопросы о переходе алжирского игрока.

«Могу подтвердить, что Сидахмед Айсауи перейдет в ЦСКА. Переговоры завершены успешно. Полузащитник присоединится к команде на следующей неделе, так как сейчас он на сборе с молодежной сборной Алжира», — сказал Беншабане «СЭ».

В нынешнем сезон 19-летний алжирец провел за резервную команду «УМС Алжир» 10 матчей, в которых забил один гол и отметился пятью голевыми передачами.

После 18 туров ЦСКА набрал 28 очков и занимает восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России.