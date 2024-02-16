Кики: «Первое предложение от «Урала» пришло еще в январе прошлого года»

Защитник «Урала» Кики раскрыл детали своего перехода в российский клуб. Португалец перешел в команду из Екатеринбурга летом 2023 года на правах свободного агента.

«Насколько я знаю, впервые предложение пришло в январе прошлого года, но «Визела», за которую я тогда выступал, отклонила это предложение, потому что на тот момент они нуждались во мне. Однако «Урал» был настойчив. После окончания сезона мы согласовали сделку», — приводит слова Кики Metaratings.ru.

В чемпионате России 29-летний футболист сыграл 9 матчей, в которых не отличился голевыми действиями.

После 18 туров РПЛ «Урал» находится на 12-м месте, набрав 19 очков. В первом после окончания зимней паузы черно-оранжевые сыграют с «Ахматом» на «Ахмат-Арене». Игра пройдет 2 марта. Начало — 19.00 (мск).