«Манчестер Юнайтед» не будет включать Погба в сделку по Роналду
18:34
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не вернется в «Ювентус», сообщает в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо.
По данным источника, английский клуб не будет включать француза в сделку о трансфере в «МЮ» Криштиану Роналду. Ранее стало известно, что стороны близки к договоренности о переходе португальца.
28-летний Поль Погба в текущем сезоне провел два матч за «МЮ» в АПЛ и сделал пять результативных передач.
Дополнительная информация:
https://metaratings.ru/blog/intervyu-s-khorvatskim-liderom-dinamo-nikola-moro/
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