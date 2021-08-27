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«Манчестер Юнайтед» не будет включать Погба в сделку по Роналду

18:34
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не вернется в «Ювентус», сообщает в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, английский клуб не будет включать француза в сделку о трансфере в «МЮ» Криштиану Роналду. Ранее стало известно, что стороны близки к договоренности о переходе португальца.

28-летний Поль Погба в текущем сезоне провел два матч за «МЮ» в АПЛ и сделал пять результативных передач.

Дополнительная информация:

https://metaratings.ru/blog/intervyu-s-khorvatskim-liderom-dinamo-nikola-moro/

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Евгений Петров все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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