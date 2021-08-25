«Манчестер Сити» предложил Роналду контракт до 2023 года
25 августа 2021, 23:43
«Манчестер Сити» предложил форварду «Ювентуса» Криштиану Роналду присоединиться к команде, сообщает в Twitter итальянский журналист Николо Скира.
#ManchesterCity have offered to #CristianoRonaldo a contract until 2023. #transfers #MCFC— Nicol? Schira (@NicoSchira) August 25, 2021
По данным источника, португальцу предложили контракт до 2023 года. Ранее появилась информация, что Роналду хочет продолжить карьеру именно в «Сити».
36-летний игрок в прошлом сезоне провел 44 матча за «Юве» и забил 36 мячей при четырех голевых передачах.
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