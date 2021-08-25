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«Манчестер Сити» предложил Роналду контракт до 2023 года

25 августа 2021, 23:43
Криштиану Роналду. Фото Twitter
Криштиану Роналду. Фото Twitter
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«Манчестер Сити» предложил форварду «Ювентуса» Криштиану Роналду присоединиться к команде, сообщает в Twitter итальянский журналист Николо Скира.

По данным источника, португальцу предложили контракт до 2023 года. Ранее появилась информация, что Роналду хочет продолжить карьеру именно в «Сити».

36-летний игрок в прошлом сезоне провел 44 матча за «Юве» и забил 36 мячей при четырех голевых передачах.

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Евгений Петров все материалы автора

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