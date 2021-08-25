«Манчестер Сити» предложил Роналду контракт до 2023 года

«Манчестер Сити» предложил форварду «Ювентуса» Криштиану Роналду присоединиться к команде, сообщает в Twitter итальянский журналист Николо Скира.

По данным источника, португальцу предложили контракт до 2023 года. Ранее появилась информация, что Роналду хочет продолжить карьеру именно в «Сити».