Дилэйни перешел из «Боруссии» в «Севилью»
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Полузащитник сборной Дании Томас Дилэйни продолжит карьеру в Испании. «Севилья» купила 29-летнего игрока у дортмундской «Боруссии».
По информации Transfermarkt, сумма трансфера составила 6 миллионов евро. С испанским клубом датчанин подписад контракт до 2025 года.
В прошлом сезоне Дилэйни принял участие в 34 матчах во всех турнирах, забил один гол и сделал 5 результативных передач.
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