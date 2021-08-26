Дилэйни перешел из «Боруссии» в «Севилью»

Полузащитник сборной Дании Томас Дилэйни продолжит карьеру в Испании. «Севилья» купила 29-летнего игрока у дортмундской «Боруссии».

По информации Transfermarkt, сумма трансфера составила 6 миллионов евро. С испанским клубом датчанин подписад контракт до 2025 года.

В прошлом сезоне Дилэйни принял участие в 34 матчах во всех турнирах, забил один гол и сделал 5 результативных передач.