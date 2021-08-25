«Реал Сосьедад» арендовал Серлота у «Лейпцига»
22:17
Нападающий «Лейпцига» Александр Серлот перешел в «Реал Сосьедад» на правах аренды, сообщает 25 августа официальный сайт баскского клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.
25-летний норвежец в прошедшем сезоне провел 37 матчей за «Лейпциг» во всех турнирах. В его активе шесть голов и три результативные передачи.
Transfermarkt оценивает игрока в 16 миллионов евро.
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