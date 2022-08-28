«Ливерпуль» может подписать полузащитника «Боруссии» Беллингема

«Ливерпуль» заинтересован в подписании полузащитника «Боруссии» Дортмунд Джуда Беллингема, сообщает Football Insider. По информации источника, трансфер 19-летнего англичанина может состояться в зимнее трансферное окно.

Полузащитник перешел в «Боруссию» из «Бирмингема» в 2020 году. Срок действующего соглашения игрока рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 80 миллионов евро.

В сезоне 2021/22 Беллингем провел в составе «Боруссии» 44 матча, забив 6 мячей и отдав 14 результативных передач.