«Бенфика» может подписать полузащитника «Айнтрахта» Камаду

Полузащитник «Айнтрахта» Даити Камада может продолжить карьеру в «Бенфике», сообщает Record. 26-летний японец перешел в немецкий клуб в 2018 году.

Срок его действующего контракта истекает следующим летом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

Полузащитник дебютировал за сборную Японии в 2019 году. Он сыграл за национальную команду 19 матчей, забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи.

В текущем сезоне Камада провел за «Айнтрахт» 4 матча во всех турнирах, отметившись 4 забитыми голами.