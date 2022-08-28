Два клуба интересуются полузащитником «Ювентуса» Мело

«Порту» и «Марсель» претендуют на полузащитника «Ювентуса» Артура Мело, сообщает журналист Николо Скира.

В текущее трансферное окно 26-летним бразильцем также интересовались «Арсенал», «Рома» и «Валенсия».

Мело перешел в «Ювентус» из «Барселоны» в 2020 году. Срок действующего соглашения с игроком истекает в 2025 году. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.

В прошедшем сезоне полузащитник отметился 1 результативной передачей в 31 матче за «Ювентус» во всех турнирах.