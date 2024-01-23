Кузьмичев объяснил, почему «Локо» продаст Тикнизяна «Зениту»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев поделился мнением о переходе 24-летнего защитника железнодорожников Наира Тикнизяна в «Зенит».

О сделке должны объявить в ближайшие дни.

— «Зенит» заплатит «Локо» 8 миллионов за Тикнизяна. Вас что-то смущает в этом трансфере?

— Нет, точно ничего не смущает. «Локомотиву» сейчас нужно улучшить свое финансовое положение. В клубе не скрывают, что готовы продавать игроков.

— Но Тикнизян великолепно провел первую часть сезона.

— Тем не менее его есть кем заменить, даже никого не приобретая. Если мы говорим о левом защитнике, то это и Самошников, и Сильянов, и Митай, который в последнее время использовался в середине поля, но по своему профилю он, конечно, фланговый защитник. В общем, я верю в переход Тикнизяна в «Зенит». Все, в принципе, сходится. «Локо» нужны деньги для покупки сильного центрального защитника, который превосходит тех, кто уже имеется в распоряжении Галактионова.

— Но не слишком ли агрессивно на трансферном рынке ведет себя «Зенит»? Клуб потерял Кругового, но довольно быстро изыскал средства на покупку Тикнизяна.

— «Зенит» же не уводил Тикнизяна у «Локомотива». Так? Питерский клуб вступил в переговоры, стороны, похоже, нашли компромисс. Так что это абсолютно рабочий трансфер. Сине-бело-голубым нужно было укреплять эту позицию. В «Зените» понимают, что если что-то не дай бог случится с Дугласом Сантосом, слева в защите образуется серьезная брешь. Питерцам нужен исполнитель, который с минимальной потерей качества сыграет на фланге обороны.

Никакой агрессии тут не вижу. Просто в «Зените» все просчитали и решили потратить довольно большую сумму на покупку Наира.

По информации «СЭ», «Зенит» подпишет с Тикнизяном контракт на пять лет.