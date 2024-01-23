«Милан» хочет подписать защитника «Фулхэма» Адарабиойо

Защитник «Фулхэма» Тосин Адарабиойо может продолжить карьеру в «Милане», сообщает Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, «россонери» рассчитывают бесплатно подписать 26-летнего англичанина летом, когда завершится его контракт с лондонцами. Также не исключен вариант, что «Милан» попытается уже в январе выкупить защитника за небольшую компенсацию.

Адарабиойо является воспитанником «Манчестер Сити». Он выступает за «Фулхэм» с 2020 года. В текущем сезоне футболист провел 12 матчей во всех турнирах, отличившись одним голом.

Портал Transfermarkt оценивает стиомость Адарабиойо в 12 миллионов евро.