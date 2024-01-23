«Тикнизян хочет стать чемпионом. Какие к нему вопросы? В «Зените» были уверены, что Круговой не откажется от предложения»
«Локо» нужны деньги на покупку сильного центрального защитника
— «Зенит» заплатит «Локо» 8 миллионов за Тикнизяна. Вас что-то смущает в этом трансфере?
— Нет, точно ничего не смущает. «Локомотиву» сейчас нужно улучшить свое финансовое положение. В клубе не скрывают, что готовы продавать игроков.
— Но Тикнизян великолепно провел первую часть сезона.
— Тем не менее, его есть кем заменить, даже никого не приобретая. Если мы говорим о левом защитнике, то это и Самошников, и Сильянов, и Митай, который в последнее время использовался в середине поля, но по своему профилю он, конечно, фланговый защитник. В общем, я верю в переход Тикнизяна в «Зенит». Все, в принципе, сходится. «Локо» нужны деньги для покупки сильного центрального защитника, который превосходит тех, кто уже имеется в распоряжении Галактионова.
— Но не слишком ли агрессивно на трансферном рынке ведет себя «Зенит»? Клуб потерял Кругового, но довольно быстро изыскал средства на покупку Тикнизяна.
— «Зенит» же не уводил Тикнизяна у «Локомотива». Так? Питерский клуб вступил в переговоры, стороны, похоже, нашли компромисс. Так что это абсолютно рабочий трансфер. Сине-бело-голубым нужно было укреплять эту позицию. В «Зените» понимают, что если что-то, не дай бог, случится с Дугласом Сантосом, слева в защите образуется серьезная брешь. Питерцам нужен исполнитель, который с минимальной потерей качества сыграет на фланге обороны.
Никакой агрессии тут не вижу. Просто в «Зените» все просчитали и решили потратить довольно большую сумму на покупку Наира.
— А есть ли вопросы к самому Тикнизяну? Он с такой страстью выступал за «Локо» осенью, неимоверно радовался победному голу в ворота «Зенита» на «Газпром-Арене». А здесь, похоже, получил весьма заманчивое в финансовом плане предложение и переезжает в Питер.
— Не стоит забывать, что помимо финансовой составляющей (понятно, что «Зенит» предложил игроку существенно больше, чем он получает в «Локо»), у Наира есть еще и спортивные амбиции. Тикнизян как профессионал хочет стать чемпионом. Какие к нему вопросы? Это станет довольно интересной страницей в его биографии.
Интересно понаблюдать за конкуренцией Мостового и Тикнизяна
— Если Дуглас Сантос в форме, то Тикнизяну придется конкурировать с Мостовым за позицию левого нападающего?
— Ясно, что соперничать с бразильцем тяжело. Наир все это прекрасно понимает. Легкой жизни ему в «Зените» никто точно не обещает. Козырь Тикнизяна в его универсализме. Он может сыграть слева и в обороне, и в атаке. Свои шансы Наир получит.
Честно говоря, я сначала был приятно удивлен тем, как он действовал в атаке «Локо» в этом сезоне. А потом, поговорив с коллегами из ЦСКА, где Наир получал футбольное образование, узнал, что в принципе в юношестве его чаще использовали впереди, как крайнего атакующего игрока. Это уже в первой команде армейцев Тикнизяна стали выпускать в защите.
— На бумаге кто на позиции левого инсайда выглядит предпочтительнее — Мостовой или Тикнизян?
— Андрей (Мостовой, — прим. «СЭ») мне тоже нравится. Я его знаю с детства. Парень хоть с виду и спокойный, но довольно характерный. Будет интересно понаблюдать за этой дуэлью. Для меня нет очевидного фаворита. Не могу вам ответить, кто интереснее на этой позиции.
— А как тогда быть с Ахметовым?
— Если бы что-то зависело от меня, я бы на позиции левого нападающего делал выбор между Мостовым и Тикнизяном. Но опять же — это дело вкуса. Возможно, Сергей Богданыч (Семак, — прим. «СЭ») видит Ахметова в середине поля. Посмотрим. Очевидно, что Питеру были нужны российские футболисты. Уход Кругового заставил «Зенит» сейчас активно поработать в этом направлении.
— Удивительно, что при таком щадящем режиме «Зенит» мог теоретически и не вписаться в эту формулу — 8+3?
— Ну... «Зенит» сделал ставку на бразильцев. Видимо, в Питере спокойно относились к российским позициям, считали, что вряд ли кто-то по собственной воле захочет покинуть клуб. А тут эта история с Круговым, что стало для «Зенита» неожиданностью. Думаю, сине-бело-голубые были до последнего уверены, что Данил не откажется от их предложения. Но, видите, в футболе возможно все.
Пиняев меня не разочаровал
— Поговорим о «Локомотиве». С уходом Тикнизяна полноправным хозяином на левом фланге атаки становится теперь Пиняев?
— По идее, да. Но уже летом в «Локомотив» переходит Салтыков, который играет на позиции крайнего нападающего. Это опять к вопросу об уходе Тикнизяна. Слева в обороне у Локо" есть исполнители, о которых сказал выше, а в атаке к Пиняеву теперь добавляется еще один молодой интересный футболист. Москвичи, повторюсь, получат за Наира хорошие деньги. Я их понимаю.
— Приход Салтыкова — серьезная угроза для игрового времени Пиняева?
— Да я бы не был столь категоричен. Ведь возможен вариант, при котором оба будут выходить на поле, но на разных краях атаки. Как-то так. Все зависит от соперника. А здоровая конкуренция еще никому не вредила.
— Вас Пиняев разочаровал в первой части сезона?
— Меня точно нет. Я сразу говорил, что не стоит от Сергея сразу ждать чудес после перехода в «Локо». Не верил в то, что парень с первых же игр начнет делать существенную разницу. В принципе увидел то, что и ожидал.
— Кода же нам теперь ждать серьезного прогресса в игре Сергея?
— Мне кажется, спрашивать с него по гамбургскому счету нужно будет уже весной. Во второй части чемпионата. Думаю, он сам уже понимает, что пора показывать на поле большее и сделать качественный шаг вперед.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5