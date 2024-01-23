Стал известен срок будущего контракта Тикнизяна с «Зенитом»

Как стало известно «СЭ», «Зенит» намерен заключить с 24-летним защитником «Локомотива» Наиром Тикнизяном контракт на пять лет.

Переговоры между всеми заинтересованными сторонами находятся в заключительной стадии, сделка должна состояться в самое ближайшее время. Ранее о вероятности трансфера в своем Telegam-канале сообщал журналист Иван Карпов, а «Чемпионат» назвал будущую зарплату футболиста — 1,2 миллиона евро в год, по нашим данным, это действительно правильные цифры.

Тренерский штаб сине-бело-голубых намерен использовать новичка в качестве вингера в схеме с пятью игроками обороны или в полузащите.

В текущем сезоне Тикнизян провел 23 матча во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал пять голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.