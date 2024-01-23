Кузьмичев — о переходе Тикнизяна в «Зенит»: «Он хочет стать чемпионом»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев считает, что не стоит осуждать защитника железнодорожников Наира Тикнизяна за его решение перейти в «Зенит».

— А есть ли вопросы к самому Тикнизяну? Он с такой страстью выступал за «Локо» осенью, неимоверно радовался победному голу в ворота «Зенита» на «Газпром Арене». А здесь, похоже, получил весьма заманчивое в финансовом плане предложение и переезжает в Питер.

— Не стоит забывать, что помимо финансовой составляющей (понятно, что «Зенит» предложил игроку существенно больше, чем он получает в «Локо») у Наира есть еще и спортивные амбиции. Тикнизян как профессионал хочет стать чемпионом. Какие к нему вопросы? Это станет довольно интересной страницей в его биографии.

Тикнизян выступает за «Локомотив» с августа 2021 года. По информации «СЭ», «Зенит» подпишет с 24-летним футболистом контракт на пять лет.