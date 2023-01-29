Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 03:39

Гайч сегодня утром прилетит в Италию и подпишет контракт с «Вероной»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Адольфо Гайч.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Форвард ЦСКА Адольфо Гайч близок к переходу в «Верону», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По сведениям источника, 23-летний аргентинец прилетит в Италию утром 29 января, где пройдет медобследование перед переходом в итальянский клуб. Сообщалось, что «Верона» арендует игрока без права выкупа.

В сезоне-2022/23 Гайч забил 2 гола и сделал 2 результативных передачи в 11 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 1,8 миллиона евро.

Адольфо Гайч
ФК Верона
ФК ЦСКА (Москва)
1
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Президент МОК выступил за возвращение российских спортсменов
Чемпион Германии Старостин рассказал о смене спортивного гражданства и связях с Россией
Британский полковник назвал две проблемы для Зеленского в случае наступления РФ
ВСУ обстреляли из артиллерии медучреждение в Новой Каховке
Зампостпреда РФ при ООН заявил о причастности США к гибели людей в Новоайдаре
Медведев заявил, что третья мировая война вряд ли будет на танках и истребителях
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Источник: «ПСЖ» продолжает искать варианты заполучить Малкома из «Зенита»
Защитник ЦСКА Гайич: «Уже пять-шесть лет подряд я постоянно отмечаю день рождения в отелях Анталии»
Орлов: «Зениту» повезло с тренерами. Хотя, у Луческу и Манчини не получилось»
Французский журналист рассказал о последних новостях о возможном переходе Малкома в «ПСЖ»
Агент Малкома: «ПСЖ» действительно интересовался, официально предложения не было и не будет»
Изидор в воскресенье заключит контракт с «Лионом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Сампдория» может арендовать Гюнтера из «Вероны». Игроком интересовались «Спартак» и «Локомотив»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости