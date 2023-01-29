Гайч сегодня утром прилетит в Италию и подпишет контракт с «Вероной»

Форвард ЦСКА Адольфо Гайч близок к переходу в «Верону», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По сведениям источника, 23-летний аргентинец прилетит в Италию утром 29 января, где пройдет медобследование перед переходом в итальянский клуб. Сообщалось, что «Верона» арендует игрока без права выкупа.

В сезоне-2022/23 Гайч забил 2 гола и сделал 2 результативных передачи в 11 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 1,8 миллиона евро.