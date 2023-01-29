«Сампдория» может арендовать Гюнтера из «Вероны». Игроком интересовались «Спартак» и «Локомотив»

Защитник «Вероны» Корай Гюнтер может покинуть клуб, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 28-летнего немца претендует «Сампдория». Клуб хочет арендовать игрока до конца сезона.

Ранее агент защитника Эрсин Акан заявил «СЭ», что игрок сохраняет шансы на переход как в «Спартак», так и в «Локомотив».

В текущем сезоне Гюнтер провел за «Верону» 14 матчей, забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, оценивается в 4,5 миллиона евро.