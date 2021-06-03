Боатенг может стать игроком «Монако»

Защитник «Баварии» Джером Боатенг может продолжить карьеру в чемпионате Франции. По информации журналиста Нико Скира, «Монако» хочет подписать двухлетний контракт с 32-летним немцем.

У Боатенга заканчивает контракт с «Баварией» этим летом, поэтому он может присоединиться к новой команде бесплатно. Ранее футболист уже работал под руководством Нико Ковача, который сейчас тренирует «Монако».

В этом сезоне на счету Боатенга 2 гола и 1 голевая передача в 39 матчах во всех турнирах.

Напомним, ранее сообщалось об интересе к немецкому защитнику со стороны «ПСЖ», «Тоттенхэма», «Лацио», «Ромы», «Барселоны» и «Челси».