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Боатенг может стать игроком «Монако»

04:38
Джером Боатенг. Фото Instagram
Джером Боатенг. Фото Instagram
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Защитник «Баварии» Джером Боатенг может продолжить карьеру в чемпионате Франции. По информации журналиста Нико Скира, «Монако» хочет подписать двухлетний контракт с 32-летним немцем.

У Боатенга заканчивает контракт с «Баварией» этим летом, поэтому он может присоединиться к новой команде бесплатно. Ранее футболист уже работал под руководством Нико Ковача, который сейчас тренирует «Монако».

В этом сезоне на счету Боатенга 2 гола и 1 голевая передача в 39 матчах во всех турнирах.

Напомним, ранее сообщалось об интересе к немецкому защитнику со стороны «ПСЖ», «Тоттенхэма», «Лацио», «Ромы», «Барселоны» и «Челси».

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