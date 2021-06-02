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Стало известно, сколько «Динамо» планирует выручить за продажу Филиппа

22:38
Максимилиан Филипп. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Максимилиан Филипп. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По данным «СЭ», переговоры «Динамо» и «Вольфсбурга» о продаже в немецкий клуб Максимилиана Филиппа ведутся вокруг суммы в 10 миллионов евро.

Позиции сторон довольно близки. Ранее Bild сообщил, что «Динамо» готово отдать 27-летнего хавбека за 5 миллионов евро.

Напомним, что в прошлом году «волки» заплатили бело-голубым за аренду Филиппа 2 миллиона евро. За прошлый сезон полузащитник забил шесть голов.

Портал transfermarkt.de оценивает Филиппа в 8 миллионов евро.

(Константин Алексеев)

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