Стало известно, сколько «Динамо» планирует выручить за продажу Филиппа
22:38
По данным «СЭ», переговоры «Динамо» и «Вольфсбурга» о продаже в немецкий клуб Максимилиана Филиппа ведутся вокруг суммы в 10 миллионов евро.
Позиции сторон довольно близки. Ранее Bild сообщил, что «Динамо» готово отдать 27-летнего хавбека за 5 миллионов евро.
Напомним, что в прошлом году «волки» заплатили бело-голубым за аренду Филиппа 2 миллиона евро. За прошлый сезон полузащитник забил шесть голов.
Портал transfermarkt.de оценивает Филиппа в 8 миллионов евро.
(Константин Алексеев)
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