«Манчестер Юнайтед» хочет купить Триппьера

Защитник «Атлетико» Киран Триппьер может вернуться в Англию. Как сообщает Daily Mail, «Манчестер Юнайтед» хочет заполучить 30-летнего англичанина и уже ведет переговоры.

Также на игрока сборной Англии претендует «Эвертон».

Триппьер имеет действующий контракт до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Триппьер сыграл в 35 матчах во всех турнирах и слеоао 6 голевых передач.