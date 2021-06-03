«Манчестер Юнайтед» хочет купить Триппьера
07:32
Защитник «Атлетико» Киран Триппьер может вернуться в Англию. Как сообщает Daily Mail, «Манчестер Юнайтед» хочет заполучить 30-летнего англичанина и уже ведет переговоры.
Также на игрока сборной Англии претендует «Эвертон».
Триппьер имеет действующий контракт до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
В сезоне-2020/21 Триппьер сыграл в 35 матчах во всех турнирах и слеоао 6 голевых передач.
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