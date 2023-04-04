«Аль-Хиляль» предложил Месси контракт на 400 миллионов евро в год

Саудовский «Аль-Хиляль» сделал официальное предложение о контракте нападающему «ПСЖ» Лионелю Месси, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, зарплата 35-летнего аргентинца в саудовском клубе будет составлять 400 миллионов евро в год.

«Месси» выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года. Срок его контракта с клубом рассчитан до июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

В этом сезоне Месси провел за «ПСЖ» 33 матча, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.