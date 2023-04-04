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Клопп видит в Маунте одну из основных фигур в перестройке «Ливерпуля»

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«Ливерпуль» намерен подписать полузащитника «Челси» Мейсона Маунта в летнее трансферное окно, сообщает GOAL.

По информации источника, переговоры о продлении контракта Маунта с лондонским клубом зашли в тупик, чем и собираются воспользоваться мерсисайдцы, давно следящие за полузащитником. Юрген Клопп так же хочет видеть его одной из основных фигур перестройки команды после невнятного сезона-2022/23.

Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего полузащитника сборной Англии в 65 миллионов евро. Маунт является воспитанником синих, его контракт с клубом действует до конца июня 2024 года.

Матч 8-го тура АПЛ «Челси» — «Ливерпуль» пройдет во вторник, 4 апреля. Начало запланировано на 20:00 по московскому времени. Ранее игра была перенесена с 18 сентября из-за смерти королевы Елизаветы II.

Мейсон Маунт
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Челси
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