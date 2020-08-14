«Ахмат» арендовал Мелкадзе у «Спартака»
17:02
Пресс-служба «Ахмата» сообщает, что форвард «Спартака» Георгий Мелкадзе будет выступать за грозненцев на правах аренды. Соглашение с 23-летним российским футболистом рассчитано до конца сезона 2020/2021.
За «Ахмат» Мелкадзе заявлен под третьим номером.
В минувшем сезоне нападающий был арендован «Тамбовом», за который провел 18 матчей, забил 7 голов и сделал одну результативную передачу.
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