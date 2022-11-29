Агент Вагнера Лав заявил, что его клиент с удовольствием вернулся бы в ЦСКА

Футбольный агент Эвандро Ферейра, который представляет интересы бывшего нападающего ЦСКА Вагнера Лав, рассказал о будущем игрока. На данный момент футболист выступает за «Спорт Ресифи» во второй лиге Бразилии.

«Россия и ЦСКА в сердце Вагнера, он скучает по Москве и с радостью бы вернулся, но мы получили предложение от «Спорт Ресифи» о продлении контракта и им воспользуемся. Пока это не состоялось официально, потому что в клубе должны пройти выборы президента, которые могут повлиять на решение по Вагнеру, но предварительная договоренность достигнута», — цитирует Ферейру Metaratings.ru.

В текущем сезоне 38-летний бразилец сыграл за «Спорт Ресифи» 17 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 300 тысяч евро.