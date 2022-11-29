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Сегодня, 15:13

Начальник «Кармиотиссы»: «Кто такой Дзюба? Я никогда о нем не слышал»

Виталий Косик
Корреспондент
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Начальник кипрского клуба «Кармиотисса» Яннис Виоларис прокомментировал возможное подписание контракта с нападающим Артемом Дзюбой.

«Мы действительно ищем опытного нападающего, который способен стабильно забивать. Но кто такой Дзюба? Никогда ничего о нем не слышал. Даже не знаю, что это вообще за игрок», — цитирует функционера Sport24.

34-летний россиянин сейчас находится без команды, после разрыва контракта с турецким «Адана Демирспор». После 12 туров «Кармиотисса» занимает 7-е место в таблице чемпионата Кипра.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-29-nachalnik-karmiotissy-kto-takoy-dzyuba-nikogda-o-nem-ne-slyshal
Артем Дзюба
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