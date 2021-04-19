Цирк и зоопарк для туристов. Во что Суперлига превратит футбол

В случае успеха идеи Аньелли/Переса футбол окончательно перестанет быть спортом и даже игрой.

Just business nothing personal*

Андреа Аньелли и Флорентино Перес замутили-таки свое казино с блэк-джеком и всем прилагающимся. Точнее, это они так все преподносят. Что будет на самом деле, пока понять сложно. Варианта три: либо вся менеджерская деятельность Аньелли и компании на этом свернется, либо уйдут в прошлое ФИФА и УЕФА, либо противоборствующие стороны между собой договорятся.

Лично мне еще десять лет назад было интересно смотреть весь футбол: от условного матча «Депортиво» — «Вальядолид» в примере до чемпионата Румынии. Сейчас не трогает ни финал Кубка Испании, ни эль класико. Смотрю только РПЛ — свое, родное, пусть и порой сомнительного качества, как-то ближе. Я платежеспособен и являюсь потенциальным покупателем трансляций игр Суперлиги, но мне до нее дела никакого нет. Хотя в нее вошли три клуба, которым я давно и искренне симпатизирую, — «Ювентус», «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико».

Видимо, в других странах ситуация иная. Наверное, на американском рынке, откуда в Суперлигу и должны политься миллиарды долларов, латиноамериканцы смотрят «Барселону» с «Реалом» в любом возрасте и готовы платить за просмотры их матчей. Мне же после просмотра нескольких игр Лиги чемпионов с пустыми трибунами вспоминается лишь фраза, выбитая на памятнике Джоку Стейну у арены «Селтика»: «Футбол без болельщиков — ничто».

Ни Месси, ни Роналду, ни Мбаппе, ни Холанн не вызывают желания смотреть на них при пустых трибунах. А потому, думаю, за кем пойдут болельщики — за клубами или за УЕФА, — тот и выиграет в этой войне. Но кто уже в ней выиграл — это футбольные агенты, юристы и прочие «представители».

Только подумайте, сколько сейчас будет исков, дел, прецедентов в различного уровня судах. Турнир будет вне систем УЕФА и ФИФА, поэтому вообще непонятно, как будут проводиться трансферы. А значит, дел будет еще больше... В общем, Мино Райола со товарищи сейчас потирают руки. Они, собственно говоря, никогда не были про футбол. Они всегда только про деньги. Их время настало, да так, как мало кто мог себе представить.

Не прячьте ваши денежки по банкам и углам, несите ваши денежки...

Аньелли только что называл интересной идею изменения формата ЛЧ, обнимался с президентом УЕФА Александром Чеферином, являющимся крестным его дочери, а теперь кинул всех, в том числе Ассоциацию европейских клубов, президентом которой являлся до вчерашнего вечера. Про Переса и говорить нечего — это он придумал «галактикос», собрав кучку избранных внутри одного клуба. Половиной клубов — учередителей Суперлиги рулят американские концерны — там вообще не принципиально, из чего вытягивать деньги — из футбола, рыбалки или продажи презервативов.

В случае успеха идеи Аньелли/Переса футбол окончательно перестанет быть спортом и даже игрой. Это будет шоу. Цирк. Зоопарк. Стадионы в городах останутся, но местные болельщики, большинство из которых against modern football, ходить туда не станут. А то и попросту не смогут — цены вырастут на все, в том числе на билеты. Ходить будут туристы и прочие случайные гости из Индии, Китая, ОАЭ и так далее. Трансляции будут вестись туда же с соответствущим уклоном.

И будет в Барселоне зоопарк в Парке Сьютаделья и цирк на «Камп Ноу». Для туристов — обязательны к посещению, как Парк Гуэль или Саграда Фамилия. Местным все это уже надоело, да и дорого. Лучше на пляж сгонять.

Запасаемся попкорном и смотрим, сможет ли американский бизнес перекинуть сети через океан и привести европейский спорт к своему знаменателю.

* Просто бизнес, ничего личного (английский).