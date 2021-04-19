Известный спортивный юрист — о первых последствиях создания Суперлиги. Юридических и не только.

— Последствия назвать сложно, но очевидно одно — клубы Суперлиги выпадут из того, что мы называем футбольной семьей , — говорит Прокопец . - Это очень плохо. Футбол успешен как раз потому, что ФИФА и УЕФА настолько крепко выстроили пирамиду . Н а ее вершине находится ФИФА, далее — конфедерации, потом федерации, под ними — клубы, футболисты, агенты и так далее. Все решения принимаются в соответствии с иерархи ей — сверху вниз. А сейчас получается, что клубы перешагивают сразу две ступени: мнение национальных федераций и УЕФА их не волнует, они делают свою лигу.

Это подвергает риску всю сложившуюся систему, а этого ФИФА никогда не допустит. Я предвижу очень серьезные санкции по отношению к этим клубам. Если дать им волю сейчас, то завтра, к примеру, придут клубы СНГ с идеей создать Н остальгическую лигу. Потом скандинавские клубы придут с «Викинг- Л игой». И так далее. И все — система ФИФА, которая выстраивалась годами, просто рассыплется. Поэтому стоит ожидать супержестких санкций со стороны ФИФА. И не стоит забывать: в регламентах ФИФА и УЕФА сказано, что всем лигам, клубам и спортсменам запрещено участвовать в соревнованиях, не признанных этими организациями.

Да, любого футболиста можно убедить большими деньгами. Все это мы проходили совсем недавно, когда многие поехали играть в Китай. Там платили по 40-50 миллионов, но туда же не перешли условные Рэшфорд и Холанн. Допустим, Холанну скажут: «Мы будем платить тебе 100 миллионов, но ты будешь играть в замкнутой лиге, которую все ненавидят». Мне кажется, что футболисты из клубов Суперлиги могут сказать: «Я вообще-то еще вчера был футболистом сборной своей страны, играл в Лиге чемпионов, а сегодня вы за меня решили, что я должен играть в какой-то непонятной лиге». Не исключаю, что это станет поводом для игроков уйти из своих клубов.

Нужно также учитывать, что сейчас все контрактные моменты регулируются регламентами ФИФА и УЕФА — игрок ушел, и за него должна быть компенсация. Теперь же, если игрок из клуба Суперлиги перейдет в условный «Спартак», который находится в традиционной трансферной парадигме, то я не уверен, что этот клуб получит какую-то компенсацию.

На данный момент нет юридических оснований применять к этим клубам какие-то санкции, потому что формально пока ничего не произошло. Они просто высказали свое намерение. Д умаю, что какие-то решения могут быть ближе к июлю, когда Суперлига будет формализована. А пока нельзя исключить тот же «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов.

Что касается точки зрения болельщиков, то нельзя есть фуагра каждый день. Нельзя каждую неделю смотреть «Манчестер Сити» — «Реал». Людям нужны какие-то важные локальные матчи. Например, дерби «Ливерпуль» — «Эвертон», у которого есть полуторавековая история. Болельщики «Ливерпуля» просто не поймут, если сам клуб лишит их матча, которого каждый сезон ждали их отцы и деды. И им плевать на «Реал» и «Атлетико».