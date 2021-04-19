В ближайшее время нас ждет множество судебных исков .

Реакция большинства на новость о создании Суперлиги оказалась предсказуемо негативной. Политики, функционеры, бывшие игроки, простые болельщики — почти никому не нравится эта идея. Интернет пестрит сочными цитатами. «Суперлига нанесла удар в сердце футбола». «Богачи устроили войну с футболом, это позор». «Это чистая жадность, владельцы клубов — самозванцы». И так далее.

Не отстают и медиа. Журналисты тоже не в восторге от Суперлиги, вне зависимости от направленности СМИ. В порыве праведного гнева сошлись и желтушно-пролетарская The Sun, и леволиберальная интеллигентская The Guardian, и Marca, как никто приближенная к «Реалу» — одному из инициаторов нового проекта. Журналист мадридского издания Роберто Паломар и вовсе выпустил колонку с заголовком «Те, кто сверху, льют дерьмо на тех, кто внизу» и эпитетами вроде «зловонный капитализм».

Все сходятся в одном — это вопрос денег. Но откуда они возьмутся? Инициаторы Суперлиги выступили с красивыми заявлениями про будущее футбола, но пока так и не представили четкого бизнес-плана. Все мировые медиа выпустили разъясняющие материалы, что это за проект, но ни в одном не говорится ясно и понятно, откуда пойдут денежные потоки.

Что есть на данный момент? Информация о том, что инвестировать в Суперлигу готов американский банк JP Morgan, и о том, что в разработке проекта активное участие принимала финансовая компания Key Capital.

Плюс данные из пресс-релиза 12 основателей о запуске Суперлиги. Вот выдержки:

«Клубы-учредители получат сумму в 3,5 миллиарда евро исключительно для вложения в инфраструктуру и компенсации воздействия пандемии Covid-19».

"Новый ежегодный турнир обеспечит значительно больший экономический рост и поддержку европейскому футболу. Ожидается, что выплаты солидарности превысят 10 миллиардов евро в течение первоначального периода действия обязательств клубов".

По сообщению The Guardian, когда проект Суперлиги обсуждался, говорилось о том, что его стоимость составит 6 миллиардов евро. И только за согласие и подписание контракта должен был упасть «подписной бонус» в размере от 89 до 310 миллионов евро. Большие деньги, особенно в нынешних условиях.

«То, на что обычно уходят годы, делалось за часы. Предоплата использовалась как приманка. Всем клубам нужны деньги — и если вам скажут, что в этом участвуют все остальные, вы не захотите остаться без стула, когда музыка остановится», — сказал The Guardian источник в правлении одного из клубов.

Проблема в том, что организаторы намереваются запустить Суперлигу уже в августе — то есть через четыре месяца. При этом, например, телеправа еще никому не проданы — а это ведь один из главных источников дохода. Журналист АР Роб Харрис писал, что команды-учредители собирались зарабатывать на этом 4 миллиарда евро ежегодно. Для сравнения: УЕФА продал права на показ всех своих клубных турниров на три года (2021-24) за 3,5 миллиарда. Можно ли провернуть такую масштабную сделку за столь короткий срок? И на какой длительности будут контракты? В отличие от УЕФА, пока никакой четкой схемы у 12 клубов-учредителей нет.

И потом, как быть бродкастерам, выложившим деньги за показ ЛЧ на три года вперед? Покупать еще и Суперлигу? Или подавать иски к УЕФА, требуя компенсации за то, что Лига чемпионов без «Реала», «Барселоны», «Манчестер Сити», без Лео Месси и Криштиану Роналду и так далее — это не тот продукт, за который они платили изначально? Считать ли это форс-мажором и есть ли в контрактах пункт о страховых выплатах в подобных случаях? Как поведут себя другие партнеры УЕФА?

«А вот и «гуру» PowerPoint-Суперлиги выбрались из темного бара в 5 утра, опьяненные эгоизмом и отсутствием солидарности. УЕФА, европейские лиги и ла лига готовились — они получат ответ», — иронично написал на своей странице в Twitter глава ла лиги Хавьер Тебас.

Пока все идет к тому, что нас ждет множество разбирательств в судах, поскольку, судя по всему, отступать никто не намерен. АР уже сообщило, что 12 клубов-учредителей Суперлиги проинформировали руководителей ФИФА и УЕФА — уже готовы судебные иски, чтобы помешать организациям принять меры, направленные на срыв нового турнира. В этом же письме клубы пишут, что некое финансовое учреждение обеспечило финансирование Суперлиги в размере 4 миллиардов евро.

«Мы не стремимся заменить Лигу чемпионов УЕФА или Лигу Европы, а стремимся конкурировать с этими турнирами и существовать вместе с ними», — говорится в заявлении.

Но, кажется, выживет только один.