«От проекта Суперлиги веет зловонным капитализмом». Реакция мировых медиа на скандал в европейском футболе

Кажется, эта идея вообще никому не нравится.

Marca: «Те, кто сверху, льют дерьмо на тех, кто внизу»

«Проект европейской Суперлиги, возглавляемый в том числе «Реалом», должен быть хорошо объяснен. С самого начала от него веет зловонным капитализмом, богатым неофутболом, хотя некоторые клубы, поддерживающие этот продукт, объявляют себя народными командами. Убийство местных лиг было бы ошибкой и имело бы ужасные последствия спортивного и экономического характера. Шок, который достигнет даже массового футбола. Зачем клубам растить игроков и заботиться об их карьере? Чтобы вырастить суперэлиту и остаться жить в вечном втором дивизионе?

То же самое и с рефери. Кто будет судить Суперлигу, если федерации, которые растят судей и управляют ими, выступают против этого? Короче говоря, все это намного сложнее, чем организовать красивое соревнование и как можно меньше общаться с народом. Это же возмутительно, что в любой момент какие-нибудь бедняки могут выиграть Лигу чемпионов. По крайней мере, у них есть такая возможность".

The Daily Mail: «Футбол на войне»

«Европейская Суперлига — это презренное пластиковое соревнование, которое угрожает существованию английского футбола, но есть надежда, что если мы все отвернемся... Мы сделаем это ВМЕСТЕ.

Согласитесь, было немало иронии в том, что, пока футбол обрисовывал свой ответ на бесстыдную закрытость, которой является Суперлига, один из ее клубов-основателей отчаянно спасал домашнюю ничью с «Фулхэмом». Теперь можно с уверенностью сказать, кто займет там 12-е место. Но для «Арсенала» это был бы шаг вперед, потому что по потерянным очкам они только 11-е в премьер-лиге. Вот вся ирония, которая пронизывает этот бесстыдный эпизод.

Полное презрение главных героев к остальным участникам игры. Особенно к болельщикам. Но и к клубам, игрокам, тренерам, истории и традициям. Презрение к национальной сборной, футбольной пирамиде, ко всему, что футбол значил для общества на протяжении двух столетий".

The Guardian: «Только тот, кто реально ненавидит футбол, может стоять за Суперлигой»

«Возможно, как только все это будет устранено, как только неминуемая угроза создания европейской суперлиги будет решена так или иначе, футбол найдет время для небольшого размышления. Как мы дошли до этой точки. Как элитным клубам удалось разработать сценарий, при котором враждебное поглощение стало казаться неизбежным и даже непреодолимым. Как самый популярный вид спорта в мире смог передать столько своей власти, богатства и влияния людям, которые его презирают.

Потому что не заблуждайтесь: эту идею мог придумать только тот, кто действительно ненавидит футбол до мозга костей. Кто ненавидит футбол так сильно, что хочет его зарезать, выпотрошить, расчленить, от любительского матча до чемпионата мира. Кто находит саму идею соревновательного спорта оскорбительной, нездоровым отвлечением от главной цели, которая в некотором смысле всегда была главной целью капитализма.

Неконтролируемый и непререкаемый капитал никогда не довольствовался только местом за столом, но неизменно требовал устанавливать свои собственные правила. Похоже, именно это и произошло здесь".

The Sun: «Болельщики должны действовать сейчас и выступить против жадных хозяев, которые хотят разрушить 130-летнюю историю английского футбола»

«Владельцы английских клубов «большой шестерки» — три американских спортивных магната, два нефтяных барона и миллиардер с Багамских островов — сделали трусливый шаг, подписавшись на Суперлигу.

И они сделали это, пока болельщики этих шести клубов — большинство из которых гордятся традициями единства и организации протеста — не могут посещать стадионы.

Владельцы этих клубов заботятся только о своих глобальных фанбазах, а не о тех, кто поддерживал их команды на протяжении нескольких поколений, — но они должны сопротивляться.

Гарантированная прибыль без необходимости в спортивном совершенстве — это американская спортивная мечта. Это логичный финал каждого предсезонного тура в Штаты или в Азию, финал для всех, кто хвастался «глобальным охватом в социальных сетях» и «официальными партнерами по лапше».