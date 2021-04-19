«Богачи устроили войну с футболом, это позор». Реакция на создание Суперлиги

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги.

Что случилось

В Суперлигу вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Еще 8 команд-участниц будут объявлены позднее. Ожидается, что турнир начнется в августе 2021 года.

Как сообщает журналист Николо Скира, еще три европейских топ-клуба, которые способны войти в Суперлигу, это «Бавария», «Лейпциг» и «Порту». Они могут стать участниками нового турнира на следующей неделе.

По информации Gazzetta dello Sport, УЕФА может подать иск на 50-60 миллиардов евро против команд, которые захотят участвовать в новом турнире. Кроме того, УЕФА грозится дисквалифицировать эти клубы из еврокубков. Реация УЕФА и ФИФА В ФИФА выразили неодобрение на создание Суперлиги. Заявление международной федерации: «ФИФА хотела бы пояснить, что она твердо выступает за солидарность в футболе и справедливую модель перераспределения, которая может помочь развитию футбола как вида спорта, особенно на глобальном уровне, поскольку развитие глобального футбола является основной миссией ФИФА.



На наш взгляд и в соответствии с нашим уставом, любое футбольное соревнование, будь то национальное, региональное или глобальное, всегда должно отражать основные принципы честности и справедливого финансового перераспределения. Более того, руководящие органы футбола должны использовать все законные, спортивные и дипломатические средства для обеспечения того, чтобы это продолжалось.

Таким образом, ФИФА может выразить только свое неодобрение «закрытой европейской отколовшейся лиге» за пределами международных футбольных структур и несоблюдение вышеупомянутых принципов.



ФИФА всегда выступает за единство в мировом футболе и призывает все стороны, вовлеченные в горячие дискуссии, вести спокойный, конструктивный и сбалансированный диалог на благо игры, в духе солидарности и честности. Конечно же, мы сделаем все необходимое, чтобы способствовать согласованному продвижению вперед в общих интересах футбола». УЕФА еще до ночной бомбы на своем официальном сайте выступил с заявлением по поводу намерения нескольких английских, испанских и итальянских клубов объявить о создании европейской Суперлиги. Полностью заявление УЕФА: «УЕФА, Английская футбольная ассоциация и Премьер-лига, Королевская испанская футбольная федерация и Ла Лига, Федерация футбола Италии и Серия А узнали, что некоторые английские, испанские и итальянские клубы планируют объявить о создании так называемой Суперлиги.



Если это случится, то хотим подчеркнуть, что мы — УЕФА и все вышеназванные европейские федерации и лиги, а также ФИФА и другие члены — будем едины в намерении остановить этот циничный проект; проект, основанный на корыстных интересах нескольких клубов во времена, когда обществу требуется единство как никогда ранее.



Мы рассмотрим все меры, которые нам доступны на всех уровнях, юридических и спортивных, чтобы помешать этому. Футбол основан на открытых соревнованиях и спортивных заслугах. Он не может существовать по-другому.



Клубам будет запрещено участвовать в любых внутренних, европейских чемпионатах, а также на мировой арене. Их игроки не смогут представлять национальные сборные.



Мы благодарим те клубы в других странах, особенно во Франции и Германии, которые отказались участвовать в этом. Мы призываем всех любителей футбола, болельщиков и политиков присоединиться к борьбе против этого проекта, если он будет объявлен.



Этот настойчивый личный интерес нескольких клубов зашел слишком далеко. Достаточно значит достаточно». Реация звезд футбола и политики

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Суперлига нанесла удар в сердце футбола.

«Суперлига нанесла удар в сердце футбола и привела в замешательство всех английских болельщиков. Клубы, которые решили участвовать в Суперлиге, должны ответить перед болельщиками и футбольным сообществом за такие радикальные шаги», — цитирует Джонсона The Sun.

Президент «Реала» и глава Суперлиги Флорентино Перес прокомментировал создание нового европейского клубного турнира, который он возглавил.

«Мы поможем футболу на всех уровнях и выведем его на достойное место в мире. Футбол — единственный глобальный вид спорта в мире, который насчитывает более четырех миллиардов болельщиков, и наша ответственность, как больших клубов, состоит в том, чтобы удовлетворить их желания», — говорится в пресс-релизе Суперлиги.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд критично высказался о создании клубной Суперлиги.

«Богачи устроили войну с футболом, это позор. Они устроили закрытый клуб для денежных мешков. Богатые становятся еще богаче, об остальных вообще никто не думает», — цитирует Фердинанда The Sun.