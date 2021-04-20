Суперлига: лига богатых? Лига банкротов!

Ведущие клубы мира просто приперты к стенке.

Суперлига грянула как гром среди ясного неба. Даже глава УЕФА Александер Чеферин оказался совершенно не готов к такому развитию событий.

И у меня совершенно нет ощущения, что монстры играют мускулами, создавая свой проект. Больше эта спешка походит на реакцию руководителей, припертых к стенке. Неудивительно — суммарные долги 12 клубов, создающих новый турнир, достигли 6 миллиардов евро.

А в период пандемии с источниками доходов стало совсем грустно. Трибуны пустуют — выручка от реализации билетов и абонементов нулевая, матч-дэй — туда же, да и поводов купить футболки и шарфы куда меньше. Ясно, что и спонсоры с ТВ не в восторге от футбола при пустых стадионах. В общем, предпосылок для увеличения долгов куда больше, чем для их сокращения.

Но тут приходят добрые американские банкиры, которые предлагают решить все финансовые проблемы. «Конечно! — выпалили 12 клубов. — Где поставить подпись и забрать сотни миллионов, которые нас спасут?»

Волновало их участие футболистов в Евро и ЧМ? Нисколько. Есть проблемы поважнее. Так что главное — ввязаться в бой, а там уж по ходу разобраться. Я бы совершенно не исключал, что конечная цель — вовсе не Суперлига. Возможно, таким образом просто шантажируют УЕФА, чтобы получить больше за участие в Лиге чемпионов.

В одном можно не сомневаться: самое главное — деньги.

У меня возникает только один вопрос: а кто загонял грандов в долги? Или они не знали, что если платить условному Месси по 70 миллионов евро в год, то можно уйти в минус? Дело, понятно, не в одном аргентинце, а в системе.

Перед глазами хороший пример. В Германии знают, что жить надо по средствам, что дебет с кредитом должен сходиться. Что если ты за год заработал 100 евро, то и потратить можешь 100, а не 120 и не 150. На рубеже веков, когда произошел финансовый взрыв, в бундеслиге не удержались, погнались за остальными. Мы помним о проблемах дортмундцев или «Шальке», в долги влезли почти все. Но сумели остановиться, поняв, что если не могут конкурировать на финансовом поле, то надо подготовить много качественной молодежи. И теперь «Бавария» с «Боруссией» спокойно отказывают Суперлиге. Они не приперты долгами к стенке.

Но это же нужно долго и усердно работать. Куда проще набрать кредитов, а потом молиться, чтобы тебя спас богатенький американский банк.