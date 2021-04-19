Сегодня после заседания исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций президент УЕФА Александер Чеферин провел брифинг для журналистов ведущих европейских СМИ, в числе которых был представитель «СЭ». Главным образом в течение часа беседы речь шла о заявлении 12 клубов Англии, Испании и Италии и создании Суперлиги.

Грязная дюжина

— Наши соревнования никогда не будут закрытым турниром для группы жадных клубов, — начал разговор Чеферин, объявивший об утверждении нового формата Лиги чемпионов, который станут использовать в 2024 году. — Любая команда должна иметь возможность претендовать на участие и участвовать в наших турнирах — исходя из результатов на поле. Я не могу не отреагировать на то, что произошло сегодня ночью.

УЕФА и весь футбольный мир объединились против позорного предложения, против нескольких европейских клубов, ведомых чувством жадности, и ничем больше. Против этого не только футбольный мир, но и люди, общество, правительства. Футбол — часть нашей культуры. Мы все против такого нелепого проекта. Английская ассоциация, итальянская федерация, испанская, премьер-лига, ла лига, серия А, ФИФА, все наши 55 членов против циничных планов проведения такого турнира. Мы не можем себе позволить и никогда не позволим, чтобы это произошло. Как было заявлено ранее ФИФА и шестью конфедерациями, те, кто станет играть за команды, которые могут выступить в такой закрытой лиге, не смогут выступать на чемпионатах мира и Европы. Им запретят представлять национальные сборные на любых турнирах.

Мы искренне считаем, что те изменения, которые мы сегодня приняли, пойдут на пользу футболу и позволят увеличить доходы. Они сохранят ценности футбола, игры, которую мы все любим.

Сегодня я хочу сказать о том, о чем многие болельщики не знают: УЕФА распределяет, отдает, вкладывает около 90 процентов доходов обратно в футбол — не только в профессиональный, но и в любительский футбол, в женский футбол, в развитие и подготовку резервов, в детский футбол. Суперлига — это деньги для дюжины клубов. Их интересуют только деньги. Не хочу называть их грязной дюжиной. А УЕФА развивает футбол. Но есть те, кто, к сожалению, этого не понимает.

Реформы позволяют сохранить внутренние соревнования. Они — самое главное. Этот принцип никогда не изменится. Мы стараемся менять, реформировать соревнования, чтобы они становились современнее и интереснее. Принципы не меняются. Один из главных — солидарность. К сожалению, этот принцип существует не для всех. Для некоторых важнее всего их карманы, деньги в их карманах.

Благодарю всю футбольную семью — игроков, болельщиков тренеров, клубы, за исключением 12 из них, федерации, руководителей стран, правительства, руководителей Евросоюза. Тех, кто уважает болельщиков, культуру и европейские ценности. Не только футбольные ценности.

Идея Суперлиги — плевок в нашу сторону, плевок в сторону любителей футбола, плевок в лица болельщиков, плевок в наше общество. Мы не позволим им забрать у нас футбол.

Еврокубки

— Вряд ли эти 12 клубов остановить. Можно ли провести Лигу чемпионов без них?

— Конечно, в Европе достаточно команд, много хороших команд. Сегодня мы утвердили новый формат еврокубков, который вступит в силу в 2024 году. И мы продолжим проводить турниры с этими 12 клубами или без них.

— Что будет с еврокубками этого сезона? Когда санкции вступят в силу — уже сейчас или в новом сезоне?

— Мы продолжаем оценивать ситуацию, консультируемся с нашими юристами. Трудно принять все решения к утру, когда новости стали известны только ночью. Применим все возможные санкции, какие у нас есть. Сообщим вам, как только примем решение. Мое мнение — как можно раньше все они должны быть исключены из соревнований.

Вудворд и Аньелли

— Вы вроде собирались объявить об утверждении нового формата пару недель назад. Но большие клубы стали просить об уступках. Как вам поведение некоторых людей?

— В жизни видел многое, многих людей. Я 24 года работал адвокатом по уголовным делам. Но с таким столкнулся впервые. Начну с Эда Вудорда (босс «Манчестер Юнайтед». — Прим.А.Б.), так будет короче. Он звонил мне в четверг. Его все устраивало, волновал только финансовый фейр-плей. Но явно к тому времени он уже что-то подписал. Не хочу много говорить об Андреа Аньелли (президент «Ювентуса» и теперь уже экс-глава Ассоциации европейских клубов. — Прим. А.Б.) Наверное, это главное разочарование — он. Не хочу переходить на личности. Но никогда еще никто не врал так много. В субботу днем он мне сказал, что все это слухи. Мол, не нужно беспокоиться. Обещал перезвонить через час, а потом отключил телефон. Впервые такое в моей жизни. Жадность настолько сильна, что затмила все хорошие человеческие чувства. Но мы другие и будем вести себя иначе. Хорошо, что так произошло: стало понятно, кто есть кто. Теперь весь мир это знает.

Что бы они ни говорили, идея Суперлиги появилась задолго до ковида. Ее стали обсуждать гораздо раньше — много лет назад. О ней говорили Флорентино Перес (босс «Реала». — Прим. А.Б.) и Аньелли. Могли бы обсудить с нами, мы были готовы помочь. На самом деле генсек УЕФА Теодор Теодоридис предлагал Аньелли встретиться и поговорить, обсудить разные идеи. Но тот отказывался, откладывал встречу, предлагал подождать. Жадность превыше всего. Дело в ней и в нарциссизме. Ни в чем другом.

— Безусловно, вы чувствуете, что вас многие обманули и подставили. Способны все еще верить кому-либо?

— Я встречал разных людей, будучи адвокатом. Попадались, скажем так, странные люди, лжецы, но было много хороших людей, тем, кому я верил и доверял. Верю и сегодня — клубам из Германии и Франции, кто не поддался искушению, лигам, футбольным федерациям. У меня хватает друзей в футболе. Футбол не коррумпирован. Только небольшая группа людей. Ими руководит жадность. Может, им сама игра, сам футбол и не интересен. Некоторые меняют клубы так часто, как мы меняем рубашки. Их интересуют не те цифры, что светятся на табло, а те — что у них на счетах.

Эту группу 12 богачей ничего не волнует. Они хотят украсть у нас футбол. Их не волнует солидарность. Их интересуют их карманы, известность. Они уже популярны, но в плохом смысле этого слова. В каждой стране мира сегодня пишут о них.

Я спокоен, даже рад, что так произошло. Теперь известно, кто есть кто. Понятно, кто честен, кто оказался в футболе из-за любви к нему, а кто-то — по другим причинам.

Евро-2020

— Что теперь будет с Евро-2020? Какова ситуация в Мюнхене, Бильбао?

— Решение относительно Евро-2020 отложено до пятницы, до 23 апреля. Исполком проведет видеоконференцию.

— Уточните, пожалуйста, смогут ли футболисты 12 клубов играть на Евро-2020?

— Игроки не смогут выступать в турнирах УЕФА. Но пока не могу сказать, с какого момента это начнется.

Можно ли будет ввести запреты, используя европейские законы? Об этом подробно не говорили с руководителями Евросоюза. Но у нас есть полная поддержка Еврокомиссии. Прошло всего 14 часов с момента объявления о Суперлиге. Но, думаю, скоро мы сделаем соответствующее заявление.

— Заявление ФИФА не выглядит строгим и сильным. Вы успели поговорить с Джанни Инфантино?

— Я разговаривал с президентом ФИФА Джанни Инфантино. Он пообещал полную поддержку. Во вторник он приедет на конгресс УЕФА. Он лично мне сказал против Суперлиги. О том же он скажет завтра.

— Можно ли полностью доверять Инфантино?

— Думаю, да. Он президент организации, объединяющей мировой футбол. Он против Суперлиги.

Организация-фантом

— Суперлига заявила, что уже подала юридические документы, чтобы противостоять УЕФА. Какую реакцию вы ждете от Евросоюза?

— Честно говоря, я не прислушивался бы к тому, что заявляет в своих пресс-релизах организация-фантом. Нужно встретиться с представителями Евросоюза. Но их позиция ясна — футбол существует для всех, а не для небольшой группы людей. Это открытые соревнования, а не закрытая лига.

— Вы готовы вступить в переговоры с теми 12 клубами?

— Мы не ведем никаких переговоров с так называемой Суперлигой. Нам прислали письмо с просьбой провести срочную встречу. Но я не вижу никакой срочности. Письмо было подписано не знаю кем — видимо, суперчеловеком. Не было подписи.

— Эти клубы могут вернуться?

— Я не говорил, что они уже исключены из европейского футбола пожизненно. Сейчас они ведут себя неправильно, совершенно неправильно. Это очевидно любому человеку с любым IQ.

Что нужно сделать для возвращения? Не нужно упрашивать, умолять. Нужно относиться с уважением. А именно уважения я в последнее время не видел. Нужно уважать других, другие клубы. Поймите, Аньелли, президент Ассоциации клубов, куда входят 247 клубов, сбежал. Мне трудно понять, как люди могут зайти так далеко.

Как быть футболистам?

— Как теперь быть футболистам, которые заключили контракты много лет назад? Что им делать в такой ситуации?

— Интересный вопрос. Юридический вопрос. Достаточно ли самого существования пресс-релиза. Осуществиться ли это все. Будем решать проблемы игроков по мере их возникновения. А затем игроки задумаются, подписывать ли новые контракты с такими клубами, если за этим последует дисквалификация и отстранение от участия в наших турнирах.

— Не боитесь ли вы потерять еще три клуба, которые пока не названы?

— Мы разговаривали с разными клубами — большими, средними, малыми. Они за наши турниры, они поддерживают наши соревнования. Нет, не боюсь.

— Что будет с теми клубами, кто вошел в Суперлигу, но пока остается в Лиге чемпионов и Лиге Европы? И все-таки, запретят ли игрокам 12 клубов выступать на Евро?

— Это пока непонятно. Этими вопросами занимаются юристы. Рано говорить. Проинформируем вас позднее.

Болельщики против Суперлиги

— В чемпионатах интереснее играть с большими клубами.

— Как вы их определяете? Как я помню, несколько лет назад «Ювентус» играл в серии В. А где был «Манчестер Юнайтед», пока не пришел Алекс Фергюсон? Может, сегодня «Астон Вилла» — большой клуб, а не «Ювентус» или «МЮ». Сохранить эти 12 команд в чемпионатах их стран? А вы уверены, что они будут выставлять одинаково сильные команды в их Суперлиге и чемпионатах? Может, они используют юношеские команды или вторые составы.

— Вы хотите, чтобы лиги исключили эти 12 команд?

— Это решать лигам. Уверен, они последуют нашему примеру. И, конечно, поступят по закону.

— Что вы хотели бы сказать тренерам и футболистам, которые оказались в роли заложников и, возможно, не знают, как теперь поступить?

— Я отношусь к ним с уважением. Отношусь к ним как к людям, которые оказались в футболе не ради денег. Отношусь с уважением к тем, кто говорит «нет» жадности, которая могла бы убить футбол! Говорю «могла бы», потому что такого никогда не случится.

Задумайтесь все! Обращаюсь к тем, кто заявил о создании Суперлиги. Футбол существует для всех. Он часть нашей культуры. Это не инструмент для зарабатывания денег. Не понимаю, у вас же и так много денег, вы не бедные люди, но вы хотите больше, больше и больше. Футбол — часть нашей истории, клубы — часть нашей истории. Болельщики против Суперлиги, как вы можете не обращать на них внимания?