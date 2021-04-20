Суперлига превратилась в «Небесную». Клубы массово выходят из турнира

Во вторник вечером клубы — участники Суперлиги стали покидать проект. Футбол спасен?

Что произошло

В ночь с воскресенья на понедельник было объявлено о создании нового турнира — Суперлиги. Учредителями выступили шесть английских («Арсенал», «Ливерпуль», «МС», «МЮ», «Тоттенхэм», «Челси»), по три испанских («Атлетико», «Барселона», «Реал») и итальянских («Интер», «Милан», «Ювентус») клуба. Заявления на своих сайтах сделали многие из команд-участниц. Но реакция фанатов на создание Суперлиги оказалась резко негативной. Уже в понедельник у стадионов «Арсенала», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и других учредителей собрались болельщики с требованиями остановить запуск лиги. Их мнение — закрытый турнир с участием элиты убьет идею футбола.

В ночь с понедельника на вторник глава Суперлиги и «Реала» Флорентино Перес выступил с программным заявлением, в котором напирал на то, что новый турнир поможет клубам устранить последствия пандемии коронавируса. Но Перес этим заявлением не убедил фанатов.

«Челси» — первый

Напротив, многие клубы задумались о целесообразности проведения турнира при таком мощном негативном фоне. Уже во вторник днем из британских СМИ поступили сообщения о том, что «Челси» и «Манчестер Сити» задумались о выходе из Суперлиги.

Вечером во вторник «Челси» принимал на своем поле «Брайтон» в АПЛ. Перед игрой у стадиона «Стэмфорд Бридж» собралась толпа болельщиков синих, которая вначале не пускала автобус со своей командой на арену. Фанов остановил только советник «Челси» Петр Чех — он вышел к толпе со словами: «Дайте нам всем время!» Народ услышал экс-голкипера и пропустил автобус.

В это же время авторитетные британские СМИ стали бомбить информацией о том, что «Челси» готовит документы о выходе из Суперлиги. Клуб Романа Абрамовича фактически первым объявил о намерениях покинуть турнир. Sky сообщил подробности: «Челси» был одним из последних, кто присоединился к проекту, и его решение выйти вызвано реакцией общественности. Таков вердикт самого владельца синих".

Кто вышел

Выход «Челси» вызвал цепную реакцию. Авторитетные СМИ называют ряд клубов, которые отказались от идеи: «Манчестер Сити» («горожане» первыми официально объявили, что идут на выход), «Атлетико», «Барселона». Президент каталонского клуба Жоан Лапорта заявил, что не пойдет в турнир без одобрения болельщиков. Вероятно, список станет дополняться.

Вице-президент «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд покинул свой пост, так как идея Суперлиги не осуществилась. «МЮ» был одним из инициаторов турнира, так что клуб ждут перемены. СМИ уже пишут, что владельцы «МЮ» готовы продать клуб спустя 16 лет после его покупки Малколмом Глэйзером.

Вероятно, оставит свой пост и президент «Ювентуса» Андреа Аньелли. Talksport уже назвал это свершившимся фактом, хотя в итальянском клубе инсайд опровергли. Аньелли стоял у истоков проекта вместе с Пересом. Флорентино, похоже, разделит судьбу «подельника» и уйдет из «Реала».

Последствия для клубов

Пока неясно, какие санкции могут последовать в отношении клубов-участников, решивших выйти из проекта. Перес утверждал, что контракт подписан на 23 года, а покинувшие Суперлигу получат крупный штраф. Но, к примеру, «Барса» изначально подписывала договор с условием, что должна добиться одобрения болельщиков. Очевидно, что большинство сосьос проект отвергли.

Ожидается, что в среду будет официально объявлено о ликвидации Суперлиги. Турнир просуществовал менее двух суток.